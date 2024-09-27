Суд оправдал певицу Соловий за маты на концерте в Черноморске

Украинская певица Кристина Соловий была оправдана городским судом Черноморска по делу об употреблении на концерте нецензурной лексики. Артистке инкриминировали мелкое хулиганство.

Об этом певица сообщила 27 сентября, разместив в Instagram фото соответствующих документов.

«Ильичёвский суд оправдал меня, что нет состава преступления в том, что Ильич – х…йня», – написала она.

«Суспільне» отмечает, что во время выступления в суде Соловий нецензурно выругалась в адрес нелегитимного российского президента Владимира Путина. В ответ судья попросил певицу быть более сдержанной. Артистка подчеркнула, что слушание является «испытанием зрелости и справедливости украинского народа», и не признала свою вину.

«В нашей истории понимаю, что Ильич Ленин – это тот же Путин, у которого вышло оккупировать Украину, и если украинский народ в Харькове создал песню, которую теперь знает каждый украинский ребёнок, напевая, цитирую: «Путин – х..йло», – то я считаю, что каждый украинец имеет право называть предшественника Путина, Ильича Ленина, запретным словом», – сказала она.

Адвокат певицы отметил, что протокол на Соловий составили «с явными нарушениями, а доказательства, представленные в суде, неубедительны».

После рассмотрения доказательств суд оправдал артистку из-за отсутствия состава правонарушения.

Для справки. Соловий оказалась в эпицентре скандала после того, как 26 июля во время выступления в Черноморске Одесской области на фестивале «Виделкаfest» матерно высказалась о декоммунизированном названии этого города. По словам артистки, старое название Черноморска – Ильичёвск – «полная х…йня».

29 июля hromadske со ссылкой на Одесскую полицию сообщило, что на певицу был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Певице, отмечалось в статье, в зависимости от решения суда, грозит либо штраф, либо общественные работы, либо исправительные работы за вычетом 20% заработка, либо 15 суток админареста.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy