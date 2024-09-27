Научное сообщество Украины поддержало идею замены названия «копейка» на «шаг»

Ведущие учёные Украины в области истории, нумизматики, банковского дела, искусствоведения, языкознания и археологии одобрили предложение Национального банка по замене названия «копейка» на «шаг».

Об этом сообщил Национальный банк Украины по результатам первой нумизматической ежегодной конференции «Money&Banking: деньги и банки в истории Европы».

Конференция состоялась в рамках мероприятий ко Дню гривны, организаторами выступили Музей денег НБУ совместно с Проектом USAID «Инвестиции для устойчивости бизнеса».

«Участники конференции положительно оценили предложение Национального банка по изменению названия монеты «копейка» на «шаг» и инициировали подписание открытого письма от научного сообщества в поддержку этой инициативы.

Пока его подписали 50 участников конференции», — говорится в сообщении.

Глава Нацбанка Андрей Пышный подчеркнул, что замена российского названия «копейки» на украинский «шаг» является ключевым этапом в завершении денежной реформы 1996 года и восстановлении исторической справедливости.

Как сообщала Одесса News, в начале сентября 2024 года Национальный банк Украины инициировал изменение названия разменной монеты «копейка» на «шаг» для восстановления исторической справедливости и усиления национальных традиций в денежном обращении Украины.

Фото: НБУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy