Генштаб: противник готовится к высадке морского десанта в районах Затока, Черноморск

В Генштабе Украины располагают данными, что противник продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Затока, Черноморск.

Об этом сообщается Генеральным штабом ВСУ в Facebook.

«Прикрытие групп осуществляет отряд кораблей огневой поддержки и ракетная катерная ударная группа», — говорится в сообщении.

Генштаб информирует также, что «для подавления системы противодесантной обороны Украины на Черноморском побережье отмечено привлечение бомбардировщиков Су-24М и зафиксирован сброс кассетных бомб РБК-500. Прикрытие обеспечивали истребители Су-30СМ».

Как сообщала Одесса News, 3 марта вблизи Затоки подразделение ПВО сбило вражеский самолёт, атаковавший один из объектов инфраструктуры. Пилот успел катапультироваться, его разыскивают.

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