Девятый день войны: Россия перебрасывает дополнительные силы

Враг исчерпал основные оперативные резервы и готовится перебрасывать дополнительные.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В последней военой сводке Генштаба, опубликованной в Facebook, по состоянию на 06:00 4 марта, основные усилия оккупантов сосредоточены на оцеплении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населённых пунктах.

«Группировки ВС РФ исчерпали основную часть оперативных резервов и начали подготовку переброски дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов», — говорится в утренней сводке Генерального штаба.

«Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок оккупантов введены в операцию. На Волынском направлении противник силами двух БТГр перешёл к оборонным действиям в районах населённых пунктов Полесское и Кухари», — говорится в сообщении. В Генштабе не исключают, что оккупант будет совершать вооружённые провокации на границе с целью втягивания вооружённых сил Беларуси в войну против Украины.

На Полесском направлении группировка оккупантов, состоящая из воинских частей Восточного военного округа, силами до пятнадцати БТГр проводит наступательную операцию в полосе Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов, сосредоточение усилий на направлении Бышев, Украинка. «В борьбе за рубежи в районе населённых пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов враг частично утратил наступательный потенциал. Основные силы противника блокированы и остановлены в районе Макарова. Оккупанты отошли от Бучи и аэродрома Гостомель», — уточнили в Генштабе.

На Сиверском направлении группировка войск Центрального военного округа силами до четырнадцати БТГр, а также 14 армейского округа Северного флота проводит наступательную операцию в полосе Остер, Зазимье; Березань, Вишенки, сосредотачивая усилия на направлениях Киева. Одновременно враг проводит перегруппировку с целью продолжить наступление в направлении Броваров.

На Слобожанском направлении группировка войск Западного военного округа силами до шестнадцати БТГр проводит наступательную операцию, сосредотачивая усилия на направлении Новомосковска. Блокирует Харьков с севера. Захватил Балаклею. «Противник не достиг успеха в районе Ахтырки и сосредоточил основные силы в районе Гадяча и Зенькова», — рассказали в Генштабе.

На Донецком направлении группировки врага силами 1 и 2 армейских корпусов, усиленные семью БТГр из состава 8 армии, продолжают наступательные действия для развития тактического успеха на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях, вышел к населённому пункту Новоалександровка. «Имея значительное превосходство в технике, противник оеружил Мариуполь», — сообщается в сводке.

На Луганском направлении продолжаются боевые действия в направлении н.п. Старобельск.

На Таврическом направлении противник силами до пятнадцати БТГр сосредоточил усилия на направлении Николаев–Вознесенск. «После перегруппировки и ввода части оперативных резервов в составе к БТГр продолжает наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь. Отмечено введение в операцию десантно-штурмовых подразделений ВС РФ в направлении Николаева. Оккупанты были остановлены на Николаевском направлении, но имели частичный успех на направлении Вознесенска», — добавили в Генштабе.

Кроме того, наблюдается перемещение большого количества автомобильной техники с временно оккупированной территории Крыма, в которой, по данным Генштаба, оккупанты осуществляют перевозку преступников с мест выполнения наказаний для организации беспорядков в Николаевской области.

«В Чёрном море морская группировка российских оккупантов выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы группировки разнородных сил украинских ВМС», — утверждают в ВСУ.

В то же время в Генштабе располагают данными, что противник продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Затока, Черноморск, о чём сообщала Одесса News.

«По всем направлениям противник имеет потери, демотивированные оккупанты сдаются в плен и бросают технику. Эти трофеи помогают уничтожать российских захватчиков», — резюмируется в сводке.

Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

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