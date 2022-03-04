Количество убитых российских военных достигло более 9 тысяч

Общие потери личного состава российских войск с начала нападения на Украину составляют 9166 человек.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

«Общие боевые потери противника с 24 февраля по 04 марта ориентировочно составили: личного состава – около 9166 человек», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что войска РФ потеряли 251 танк, 939 боевых бронированных машин, 105 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 18 средств ПВО, 33 самолёта (информация уточняется), 37 вертолётов (информация уточняется), 404 единицы автомобильной техники, два лёгких быстроходных катера, 60 цистерн с ГСМ, три БПЛА оперативно-тактического уровня.

В Генштабе при этом добавили, что подсчёт усугубляется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщала Одесса News, по данным Генштаба ВСУ, «враг исчерпал основные оперативные резервы и готовится перебрасывать дополнительные».

Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

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