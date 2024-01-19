В Брянской области РФ горит нефтебаза от ударов дронов

В Клинцах Брянской области РФ горит нефтебаза – власти заявляют об атаке беспилотников.

Губернатор Брянской области (РФ) Александр Богомаз проинформировал, что при сбитии беспилотника вспыхнула нефтебаза в Клинцах.

По его словам, была предпринята попытка атаковать объекты на территории города Клинцы с помощью беспилотников. Дрон якобы был приземлён средствами радиоэлектронной борьбы министерства обороны РФ, однако при его уничтожении произошёл сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. В минобороны России заявили, что дрон был уничтожен примерно в 6:40 утра 19 января. При этом других подробностей ведомство не дало.

Богомаз также сообщил, что, по его предварительным данным, пострадавших нет, но вспыхнули резервуары. На месте работают пожарные, также привлечены 13 пожарных автомобилей. Для помощи в тушении нефтебазы в Клинцах прибыл пожарный поезд со 120 т воды и 5 т пенообразователя.

Российские Telegram-каналы утверждают, что ночью 18 января ещё один беспилотник попытался атаковать Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. По данным Mash, целью стал цех № 3, где смешивают продукцию. Дрон нашли сотрудники ночной смены, которым пришлось эвакуироваться.

Одесса News информировала, что в российском Воронеже в ночь на 16 января прогремели взрывы в районе аэропорта, а в ходе разведки судов в Севастополе партизаны обнаружили потопленный пограничный сторожевой корабль проекта 205П «Тарантул».

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