Дело о пожаре в одесском отеле «Токио Стар»: суд слушает речь подсудимого

На заседании суда 18 ноября по слушанию дела о пожаре в одесской гостинице «Токио Стар» взял слово подсудимый Вадим Чёрный — её владелец, предупредив, что речь будет вынужденно долгой и попросил суд проявить терпение.

Об этом сообщает ТАЙМЕР.

«Адвокат Вадима Чёрного — владельца сгоревшей эконом-гостиницы «Токио стар», где погибли 9 человек, — попросил суд приобщить к материалам дела видео с выступлениями Чёрного на российском ТВ, где тот активно отстаивал суверенитет и территориальную целостность Украины.

Адвокат Артём Полищук добавил, что подсудимый за свою проукраинскую позицию якобы неоднократно получал угрозы от депутатов Госдумы РФ.

Сам же Чёрный уточнил, что гордится своим американским гражданством, но своим домом считает Украину.

Отмечается, что на сегодняшнем заседании Чёрный и его защитники доверяют составу данной коллегии судей и отводов не заявляли.

Кроме того, адвокат зачитал письменные заявления нескольких потерпевших, которые не имеют претензий к Чёрному и не настаивают на его содержании в СИЗО.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 17 августа в эконом–гостинице, оборудованной в здании бывшего трамвайного депо на улице Водопроводной, погибли от огня 9 человек, в том числе ребёнок. Среди умерших — жители Одесской области, Киева, Днепропетровска и одна гражданка Австралии. Кроме того, пострадали 10 человек, включая граждан Литвы и Сьерра–Леоне.

Как позже оказалось, сгоревшая гостиница фигурировала в соответствующей документации как «складские помещения» (сам пожар начался в прачечной).

20 августа Киевский суд Одессы отправил владельца гостиницы Вадима Чёрного в СИЗО на 60 суток без права залога, несмотря на то, что за бизнесмена хотел поручиться главный раввин Одессы и юга Украины Авроом Вольф.

Фото: ТАЙМЕР