Во Львове произошла попытка похищения останков советского разведчика Кузнецова

Во Львове произошла попытка похищения останков советского разведчика Николая Кузнецова, похороненного на Холме славы.

Об этом Львовский городской голова Андрей Садовый сообщил 24 июля в Telegram.

По его словам, злоумышленники не добились цели.

«Какой-то недоумок хотел украсть прах Кузнецова. Попытка не удалась.Теперь работает полиция. Повторюсь: Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим. За деталями в ГУР», – написал Садовый.

В октябре 2021 года мэрия Львова отказала выдавать России останки Кузнецова, хотя Кассационный административный суд Верховного суда обязал отправить прах родственникам в РФ, а также подтвердил, что они собрали необходимые документы для перезахоронения, сообщал «Архів національної папам’яті».

«Пока граждане Украины, которые находятся в заключении на оккупированных территориях и на территориях России, не вернутся домой, решение о перезахоронении не будет иметь поддержки на исполнительном комитета Львовского горсовета», – сказал тогда Садовый.

«Радіо Свобода» отмечает, что история с передачей останков агента НКВД Николая Кузнецова длится с 2000 года, когда ветераны Екатеринбурга обратились с такой просьбой во Львовский горсовет. В 2007 году во Львов приезжала делегация из России, но тогда им отказали в предоставлении останков. В 2008 году гражданка России Маргарита Брюханова, родственница советского разведчика, обратилась с такой просьбой в местные органы Львова.

Для справки. Кузнецов похоронен на Холме Славы 27 июля 1960 года. По данным «Радіо Свобода», он, как спецагент «Пух», выполнявший задания под псевдонимами Пауль Зиберт, Рудольф Шмидт, Николай Грачёв, погиб 8 марта 1944 года в селе Боратин Львовской области, когда его нашли воины Украинской повстанческой армии. По российской версии, советский «лётчик» Николай Кузнецов и ещё два спецагента были схвачены бойцами УПА, и якобы Кузнецов, который был в немецкой форме, опасаясь провала операции, подорвал себя гранатой.

Также существует сомнение, останки ли именно Николая Кузнецова похоронили на Холме Славы во Львове.

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