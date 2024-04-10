Одессу посетили члены Конгресса США и эксперты американского аналитического центра

В Одессу приехала делегация из США в составе членов Конгресса США и экспертов аналитического центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Об этом сообщается на официальном сайте Одесской облгосадминистрации.

Предоставление дополнительных средств противовоздушной обороны, текущая ситуация в Одесской области, работа морского коридора и дальнейшая поддержка Украины со стороны США — такие основные вопросы обсудил с американскими гостями председатель ООГА Олег Кипер.

Конгрессмен Палаты представителей Конгресса США Том Суоцци отметил стратегическое значение Одесской области для Украины и мировой продовольственной безопасности.

Сенатор Конгресса США Джонни Эрнст заверила, что выступает лоббистом Украины в Конгрессе США и что помощь будет продолжаться.

Олег Кипер поблагодарил американских друзей за неоценимую помощь и поддержку. «Только совместными усилиями нам удастся победить российский террор», — сказал глава ОГА.

Одесса News информировала, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что в нижней палате Конгресса начнут рассмотрение законопроекта о помощи Украине после пасхальных каникул.

Фото: ООГА

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