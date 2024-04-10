В Одессе остался единственный участник освобождения города от фашистов

В Одессе живёт только один участник освобождения города от фашистских захватчиков – Ахлупин Евгений Семёнович.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Евгений Ахлупин родился 30 сентября 1929 года. Но в свои почти четырнадцать уже участвовал в партизанском движении. С 1943 года юноша работал в одесском подполье, был разведчиком в Партизанской патриотической группе.

Евгений Семёнович — Почётный ветеран Украины, получает ежемесячную муниципальную помощь в размере 3000 грн, а также адресную ежемесячную стипендию Одесского городского головы в размере 5000 грн.

Одесса News информировала, что 10 апреля по случаю 80-летия освобождения города от фашистских захватчиков в Одессе состоялись церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т. Г. Шевченко и стеле «Крылья Победы» на площади Десятого апреля.

Фото: «Одесса. Официально»

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