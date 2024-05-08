В Одессе почтили память погибших во Второй мировой войне

По случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне в Одессе 8 мая прошла церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Шевченко.
Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».
В церемонии возложения приняли участие представители руководства города и области, ветеранской общественности, духовенства.
Одесса News информировала, что мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил одесситов с Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, который впервые в этом году 8 мая отмечается в Украине.
Фото: «Одесса. Официально»
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