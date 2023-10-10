В бою за Украину погиб житель Одесской области Семён Демиров, светлая ему память

15 августа возле села Урожайное Волновахского района Донецкой области во время выполнения боевого задания в результате артобстрела погиб житель села Криничное Болградского района Одесской области Семён Демиров.

Об этом сообщает Криничненский сельский совет.

Семья погибшего почувствовала нехорошее, когда Семён 17 августа, в день рождения сына Даниила, не вышел на связь и не поздравил его. Позже семья получила страшное известие о гибели Семёна.

«Семён был сыном, мужем, отцом, хорошим другом и просто хорошим человеком», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о гибели 15 августа в районе посёлка Орехово-Васильевка Бахмутского района Донецкой области бойца из Арциза Одесской области Дмитрия Колесниченко.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Криничненский сельсовет/Facebook

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