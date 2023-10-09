В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Колесниченко, светлая память

15 августа, обороняя Украину, в районе посёлка Орехово-Васильевка Бахмутского района Донецкой области погиб боец из Арциза Одесской области Дмитрий Колесниченко.

Об этом сообщает в Facebook Арцизская громада.

«Он был действительно прекрасным и душевным, всегда приветливым, а ещё любящим отцом, прекрасным мужем, чутким сыном, братом, надёжным другом, побратимом. Таким останется в нашей памяти навсегда», — говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником прошла 21 августа в Арцизе.

Одесса News информировала о гибели 13 августа 2023 года в Запорожском направлении во время артиллерийского обстрела жителя Плахтиевской громады Белгород-Днестровского района Одесской области Дмитрия Вербицкого.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Арцизская громада/Facebook

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