В Одессе задержаны предатели, пытавшиеся передать врагам данные о позициях ВСУ

В Одессе военнослужащие задержали двух предателей, пытавшихся передать оккупантам данные о позициях Национальной гвардии и Вооружённых Сил Украины и проникнуть на закрытую территорию.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в Facebook.

«Во время несения службы на одном из блокпостов военнослужащие заметили двух граждан, пытавшихся обойти позиции обороны и попасть на закрытую территорию. Остановив мужчин, нацгвардейцы решили проверить документы, удостоверяющие личность, и мобильные телефоны. Во время осмотра одного из телефонов была обнаружена договорённость с представителями страны агрессора, где просили дать информацию о местонахождении боевых позиций и блокпостов Национальной гвардии и Вооружённых сил Украины, за что предоставлены денежные переводы со стороны России», — говорится в сообщении.

Обоих предателей гвардейцы передали работникам территориального отдела полиции.

Кроме того, бойцы НГУ обнаружили в Одесской области ещё двух мужчин, пытавшихся пересечь блокпост на автомобиле марки Shkoda Fabia и имевших при себе несколько паспортов РФ и Украины, а также около 25 тыс. долл. наличными, блокноты и карты с пометками, где находились. Дать объяснения, зачем и куда ехали, они не смогли.

Обоих мужчин военнослужащие НГУ передали работникам СБУ.

Как сообщала Одесса News, 19 марта СБУ задержала в Одесской области пособника оккупантов, который собирал информацию о местонахождении подразделений ВСУ и блокпостов теробороны и отправлял врагу через специально созданный Teлеграм-канал. Ему объявили подозрение по признакам ч.1 ст.258-3 (Содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: Facebook, Одесса News

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