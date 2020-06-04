Одесса простилась с Яковом Савченко: в живых осталось 19 участников обороны города

4 июня одесситы простились с Яковом Андреевичем Савченко — участником Великой Отечественной войны, обороны и освобождения Одессы, взятия Берлина.

Яков Андреевич скончался 2 июня на 97-м году жизни, отмечает официальный сайт города.

«Сегодня скорбит Город-герой Одесса. Яков Андреевич прожил яркую героическую жизнь. Многочисленные его награды говорят громче любых слов. После войны он всю жизнь посвятил воспитанию патриотов своей страны и оставил нам в наследство свои воспоминания, запечатлённые в книгах», — рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Городской голова отметил, что теперь в Одессе осталось 19 участников обороны и освобождения города.

Для справки. Яков Андреевич Савченко родился 2 мая 1924 года в Черкасской области. После смерти матери попал в детский дом. С 1940 по 1941 год был воспитанником Новодофиновского детского городка Одесского Пригородного района.

С началом Великой Отечественной войны Яков Андреевич ушёл на фронт добровольцем. Сражался в составе истребительного батальона, потом вёл подпольную работу в партизанском отряде. Знание румынского языка во многом помогало разведывательной деятельности во время оккупации Одессы.

10 апреля 1944 года стал бойцом-разведчиком 248-ой Одесской стрелковой дивизии и дошёл до Берлина. В ночь с 1 на 2 мая 1945 года при штурме рейхсканцелярии легендарный разведчик получил тяжёлое ранение и остался без ноги.

За участие в боевых действиях в годы войны награждён многочисленными орденами и медалями.

После войны Яков Андреевич вернулся в Одессу. Его трудовая деятельность была связана с образованием и воспитанием подрастающего поколения. Учитель истории, директор школы, заместитель директора по учебной работе Одесского медучилища №2, проработал 17 лет в Одесском региональном институте государственного управления Национальной академии госуправления при Президенте Украины. Яков Савченко — автор многочисленных научных и публицистических работ.

Фото: «Одесса»