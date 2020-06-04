По факту событий на рынке «7 километр» полиция открыла ещё два уголовных дела

По факту событий на одесском промтоварном рынке «7-й километр» полицейские начали ещё два уголовных производства.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Одесской области.

«Действия правонарушителей квалифицированы по статьям 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 293 (Групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 2 июня, на рынке в Овидиопольском районе неизвестные в масках ворвались в магазин тканей, где устроили погром со стрельбой, в результате чего ранения получили двое сотрудников торгового заведения. По данному факту следователи начали производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК.

В этот же день полицейские установили местонахождение двух микроавтобусов, на которых скрылись злоумышленники, и их водителей. С ними проводятся неотложные следственные действия, устанавливается их причастность к правонарушению. Транспортные средства изъяты и направлены на экспертизу. Поиски других лиц, причастных к преступлению, продолжаются. Установлено, что они — работники одной из охранных фирм.

Сейчас полицейские установили пятерых активных участников этого правонарушения. Решается вопрос о правовой квалификации действий каждого из них, а также проводятся мероприятия по установлению причастности к преступлению других лиц.



Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области