В Одессе завершили дело о хищении 2,5 млн грн, выделенных на восстановление домов

Правоохранители завершили расследование хищения 2,5 млн грн на восстановлении разрушенных обстрелами домов в Одесской области. Среди фигурантов – бывший руководитель коммунального предприятия, его сообщница и инженер по техническому надзору. Обвинительный акт следователи уже направили в суд.

Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Речь идёт о хищении денег, которые выделили на восстановление частично разрушенного из-за российских обстрелов жилого фонда в Белгород-Днестровском районе. За эти деньги фигуранты должны были произвести капитальный ремонт девятиэтажного жилого дома и шести частных.

Впрочем, как установили правоохранители, председатель поселкового совета организовал деятельность преступной группы, задействовав руководителя местного коммунального предприятия. Это КП решением поселкового совета определили ликвидатором последствий, — говорится в сообщении.

По информации следствия, сообщники формально провели инспекцию, подписали официальные документы, указав в них ложные сведения об объёмах выполненных работ и стоимости использованных материалов. В итоге ущерб составил более 1,4 млн грн, — отметили правоохранители.

Кроме того, следствие установило, что начальник коммунального предприятия совместно с председателем поселкового совета оформили на работу 12 фиктивных сотрудников, к поискам которых привлекли знакомую. По этой схеме они получили заработную плату и другие выплаты на общую сумму более 1 млн грн, — говорится в сообщении.

В зависимости от участия и роли в преступной схеме действия фигурантов были квалифицированы по нескольким статьям (растрата имущества либо завладение им путём злоупотребления служебным положением и служебный подлог).

В случае доказательства вины им грозит лишение свободы до 12 лет и конфискация имущества.

Материалы в отношении экс-председателя поселкового совета и подрядчика, которых объявили в розыск, следователи выделили в отдельное производство.

Одесса News информировала, что в Одесской области суд временно отстранил от должности мэра города Белгород-Днестровский Виталия Граждана, подозреваемого в попытке незаконного завладения местной базой отдыха на побережье Чёрного моря.

Фото: ГУ НП Украины в Одесской области

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