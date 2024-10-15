По ряду областей Украины, в т.ч. Одесской, пронеслась волна «заминирований»

14 октября на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов в ряде областей Украины поступили анонимные письма о якобы заминировании зданий.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранители отметили, что уже не первый год сталкиваются с такими сообщениями, поэтому наработан соответствующий алгоритм реагирования на такие события, сейчас продолжаются проверки. Полицейские не исключают, что к этим сообщениям причастна страна-агрессор РФ.

«Не исключено, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионах нашего государства, поэтому применяет для этого информационно-психологические спецоперации. Сил и средств полиции хватает, чтобы проверить каждый объект. На местах работают профильные службы», – говорится в сообщении полиции.

Представители Нацполиции рассказали «Суспільному», что о «заминировании» сообщали, в частности, в Киеве, Сумах, Хмельницком, Ужгороде, Одессе, Полтаве, Ивано-Франковске, Николаеве и Житомире.

Среди объектов, «заминированных» в Киеве, были помещения Высшего Совета правосудия, Центра противодействия дезинформации, ряда изданий, Министерство финансов.

В Ровенской области поступило 33 сообщения о заминировании, 10 — в Сумах. Группы, которые взяли на себя ответственность за «массовые минирования», активно распространяют сообщения с призывами поджигать авто украинских военнослужащих и демонстрируют результаты поджогов. За эту работу предлагают от 100 долларов США.

Правоохранители призвали граждан быть внимательными и содействовать полиции в исполнении ими служебных обязанностей.

Фото иллюстративное

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