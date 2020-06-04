На дорогах Одесской области вскоре установят 2 комплекса автофиксации нарушений ПДД

Уже согласовано 41 место для 58 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, которые будут установлены в 12 областях, в т.ч. 2 — в Одесской области.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

«Ещё 220 комплексов автоматической фиксации (КАФ) будет установлено на дорогах Украины в местах с высокой концентрацией ДТП. Уже согласовано 41 место для 58 камер: 2 – в Винницкой области, 1 – в Волынской, 1 – в Житомирской, 2 – в Закарпатской, 2 – в Запорожской, 2 – в Харьковской, 2 – в Черкасской, 1 – в Ривненской, 2 – в Черкасской, 3 – в Одесской, 2 – в Ивано-Франковской и 21 – во Львовской», — написал Криклий.

Министр напомнил, что всего за 2 дня с начала запуска системы количество превышений разрешённой скорости в Киеве и в Киевской области снизилась почти на 40% — с 57 880 случаев до 34 176.

«Это прекрасный сигнал того, что мы делаем всё правильно», — считает Криклий.

Как сообщала Одесса News, автоматические фото- и видеофиксации правонарушений на дорогах в штатном режиме должны были заработать с 1 мая.