22 июня в Одессе отметят День скорби и памяти жертв войны в Украине

22 июня отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.

В этот день в 10:00 на Аллее Славы в парке имени Т.Шевченко состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу.

На административных зданиях, зданиях предприятий, учреждений, организаций и жилых домах будет приспущен Государственный Флаг Украины.

С 08:00 до 10:30 на Аллее Славы будет временно запрещена парковка и ограничено движение автотранспорта.

Мероприятия пройдут с соблюдением карантинных ограничений.

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod