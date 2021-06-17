Как в Измаиле решили перевоспитать малолеток, убивших человека

Прокуроры Измаильской окружной прокуратуры обратились в суд с ходатайством о применении к двум малолетним, не достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, принудительных мер воспитательного характера в виде направления в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков сроком на 2 года.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что 12- и 13-летний парни нанесли многочисленные удары руками, ногами и деревянными палками жителю Измаила, от которых тот впоследствии умер. Таким образом, они совершили общественно опасное деяние, подпадающее под признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлёкшее смерть потерпевшего).

Такая наиболее строгая мера воспитательного характера этим малолетним была принята в связи с тем, что подростки вышли из-под контроля родителей, отрицательно характеризуются и не поддаются воспитательному воздействию.

Измаильским городским судом ходатайство прокуратуры о применении принудительных мер воспитательного характера удовлетворено.

К малолетним применены принудительные меры воспитательного характера в виде направления в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков сроком на 2 года.

Как сообщала Одесса News, днями в частном секторе Киевского района Одессы нетрезвый правонарушитель придрался к внешнему виду прохожего, нанёс ему 7 ножевых ранений, от которых тот скончался.

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