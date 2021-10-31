Арсен Мирзоян презентует в Одессе свой новый альбом

7 ноября в Одессе состоится большой сольный концерт Арсена Мирзояна.

Он – уникальное явление украинской сцены. Непредсказуемый, откровенный, харизматичный.

Артист, как никто умеющий так проникновенно донести важнейшие истины.

Певец приглашает отпраздновать вместе 10-летие проекта!

«Это будет настоящий концерт, когда каждая нота сыграна честно», — говорит он.

К круглой дате Мирзоян представит новый альбом и исполнит любимые всеми хиты.

Цена билетов от 300 до 950 гривен. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 7 ноября, воскресенье, 19:00.

Место проведения: Музкомедия.

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