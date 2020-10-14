В Одесском оперном — концерт звёзд

Концерт звёзд оперной сцены в Одессе состоится 18 октября.

Одесский национальный академический театр оперы и балета ждёт в 18.30.

В программе концерта увертюра из оперы «Кармен» Ж.Бизе в исполнении оркестра, куплеты Тореадора из оперы «Кармен» споёт Виталий Билый, а арию Амелии из оперы «Бал-маскарад» — Анна Литвинова…

Прозвучит музыка Ж.Бизе, Дж.Верди, А.Дворжака, К.Данькевича, М.Глинки, С.Рахманинова.

Дирижёр — заслуженный артист Украины Чернецкий Игорь.



Длительность: 1 час (исполняется без антракта).

Цена билетов от 40 до 330 гривен. Их можно купить здесь.