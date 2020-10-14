В Одессе отмечают День защитника Украины

14 октября отмечается День защитника Украины.

Как отмечает официальный сайт города, по случаю праздника в сквере Героев Небесной Сотни состоялось возложение цветов к Мемориальному камню в честь воинов, отдавших свою жизнь за независимость и целостность Украины.

В церемонии приняли участие военнослужащие, представители органов власти, общественность.



В память о погибших защитниках Украины провели молебен.

Для учащихся и воспитанников учреждений общего среднего и внешкольного образования города проведены тематические уроки, воспитательные часы о героической истории украинского народа, борьбе его защитников за становление государственности в Украине с участием ветеранов, военнослужащих, участников антитеррористической операции и Операции объединённых сил.

В библиотеках Одессы оформлены выставки, посвящённые Дню защитника Украины.

Как информировала Одесса News, 14 октября также отмечается как праздник Покрова Пресвятой Богородицы.