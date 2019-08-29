Сегодня в Одессе впервые отметят День памяти защитников Украины

Сегодня День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

29 августа в 11:00 в сквере Героев Небесной Сотни (просп. Шевченко, 4) состоится церемония возложения венков и цветов к мемориальному камню, заложенному на месте сооружения Мемориала воинам Одессы и области, погибших в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщает официальный сайт города, в мероприятии примут участие представители органов власти, воинских частей и правоохранительных органов, духовенства, дипломатического корпуса, общественности, а также ветераны и волонтёры.

В этот день на административных зданиях, зданиях предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и жилых домах, в местах проведения мероприятий будет приспущен Государственный Флаг Украины.

День установлен «в поддержку инициатив общественности и с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепления патриотического духа в обществе…» согласно Указа Президента от 23 августа 2019 года.

Именно на эти августовские дни 2014 года пришёлся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния украинские вооружённые подразделения попали во вражеское окружение.

По официальным данным, во время Иловайской операции и дальнейшего расстрела в так называемом «зелёном коридоре» 366 украинских воинов погибло, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.