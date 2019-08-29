На всех пляжах Одессы можно купаться

Все показатели морской воды на городских пляжах Одессы показали отсутствие вредных веществ.

Как сообщает ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», по результатам мониторинговых лабораторных исследований проб морской воды, на всех городских пляжах Одессы санитарно-микробиологические и санитарно-химические показатели соответствуют нормативным требованиям.

Также был проведен мониторинг питьевой воды в Одессе. С этой целью отобраны 20 проб на санитарно-микробиологические показатели и 17 проб на санитарно-химические показатели.

«Все пробы соответствуют нормативам», — говорится в информации лабораторного центра.