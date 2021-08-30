Мне сверху видно всё: одесская пограничная авиация обнаружила судно-нарушитель

Во время воздушного патрулирования над Чёрным морем экипажем самолёта Отдельной Одесской авиационной эскадрильи были обнаружены большие бурые пятна вокруг одного из грузовых судов заграничного следования, находившегося на рейде порта Черноморск.

Как сообщает Госпогранслужба, для установления обстоятельств и принятия соответствующих мер лётчики немедленно проинформировали Государственную экологическую инспекцию и другие правоохранительные органы. К месту происшествия отправился катер Морской охраны с представителями экоинспекции и отдела специальных действий на борту.

На основании отобранных анализов и проведённого осмотра судна было установлено, что загрязнение моря осуществлено судном под флагом Барбадоса, которое прибыло из Болгарии для загрузки зерном.

Несмотря на завершение грузовых операций и готовность капитана судна отправиться дальше по маршруту, на выход судна из порта был наложен запрет до уплаты возмещения в доход Украины в размере около 150 тысяч гривен.

По данным MarineTraffic, в данный момент балкер находится у берегов Турции. Агенты судна оплатили необходимый штраф.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2020 года в акватории морского порта «Южный» с судна Stavander (флаг Tuvalu) сброшено 8,5 тонн смеси пальмового масла и пальмового стеарина.

Фото: Госпогранслужба, MarineTraffic