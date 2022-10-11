Потери врага на юге Украины за прошедшие сутки составили 174 военных

На защите южных рубежей Украины за истекшие сутки военные уничтожили 174 захватчика, российские гаубицы, автобронетехнику и склады боекомплектов, а украинская авиация ударила по вражеским ПВО.
Об этом сообщает ночью представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров.
Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 205 огневых задач, сказал полковник в военной сводке.
Потери врага на юге составили:
● 174 захватчика;
● две гаубицы «Мста-Б»;
● 12 единиц автобронетехники;
● два танка;
● два миномёта;
● два склада боекомплекта.
«В течение дня (враг, – ред.) наносил огневое поражение по нашим позициям, прилегающим к линии фронта громадам, а также по тыловым районам, где поражает объекты критической инфраструктуры, с применением стратегической и армейской авиации, реактивных систем залпового огня, тяжёлой артиллерии, миномётов. С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии продолжает активно применять БпЛА. Парой вертолётов К-52 атаковал наши позиции, без потерь», – сообщили военные.
Также повреждены 5 единиц бронированной техники и крупнокалиберная пушка «Гиацинт-Б».
Украинская авиация нанесла 4 удара по противнику, в том числе по его системам ПВО. Вблизи Дудчан и Красного на Бериславщине украинскими подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 беспилотных шпиона «Орлан-10» и российский штурмовик Су-25.
В рамках массированного ракетного удара по всей территории Украины, по Николаевской области было выпущено 14 ракет, по Одесчине – 3 ракеты и 4 дрона-камикадзе.
Куцурубскую громаду на Николаевщине враг системно терроризирует обстрелами с Кинбурнской косы. Дважды за день ударил «Градом» и тяжёлой артиллерией. Обошлось без человеческих потерь.
На главном фото боец ВСУ.
Фото: ОК «Юг», Генштаб ВСУ/Facebook
Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod