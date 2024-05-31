ВСУ подтвердили поражение ещё двух судов РФ и удары «Нептуном» по нефтетерминалам

В результате атаки в ночь на 30 мая украинских морских дронов по флоту страны-агрессора России в оккупированном ею Крыму поражено четыре плавсредства захватчиков.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Одесса News информировала, что днём 30 мая ГУР подтвердило попадание морских беспилотников MAGURA V5 по двум скоростным транспортно-десантным катерам россиян КС-701 «Тунец», однако, по уточнённым данным украинской военной разведки, подразделение ГУР МОУ Group 13 уничтожило в Крыму ещё два судна такого же типа.

«Указанные плавсредства оккупанты использовали для логистики и патрулирования акватории вблизи временно оккупированного полуострова», – говорится в сообщении.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, два из подбитых российских катеров «Тунец» не подлежат восстановлению.

Telegram-канал Astra со ссылкой на источники в экстренных службах оккупантов сообщает, что во время атаки 30 мая «помимо лоцманского катера «Мечта», который затонул в Крыму, повреждения получили паром «Конро Трейдер» и паром «Авангард». Последний из-за повреждений сел на мель».

Генштаб ВСУ 31 мая подтвердил, что ударная группа группировки сил и средств Военно-морских сил ВСУ ракетами «Нептун» поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта «Кавказ» в Краснодарском крае РФ.

«Это произошло в начале суток 31 мая — на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины меткими ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, которые курсировали в порт «Кавказ» и использовались для военной логистики агрессора», — говорится в сообщении.

Как отмечается, поражение по нефтяному терминалу в районе порта «Кавказ» было нанесено несколькими ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса «Нептун». Результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания. Точность поражения целей доразведывается.

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