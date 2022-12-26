На стратегическом военном аэродроме в российском Энгельсе прозвучали взрывы.

Об этом сообщают российские Телеграм-каналы.

«Аэродром «Энгельс», слышно сирену. Перед этим были хлопки (предварительно 2)», — говорится в сообщении.

Именно с этого аэродрома осуществляются все массированные ракетные атаки россиян на Украину. Здесь базируется российская стратегическая авиация – бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

Сообщается, что в результате взрывов на аэродроме в Энгельсе, по предварительным данным, три человека погибли, есть раненые, 4 госпитализированы. Площадь пожара после взрывов составила 120 квадратных метров. Тelegram-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что при атаке на аэродром в Энгельсе были повреждены самолёты.

Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин после взрывов в Энгельсе написал в Telegram, что «угрозы для жителей абсолютно нет» и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Позже он дописал: «По информации Министерства обороны России, на подлёте к военному аэродрому в Энгельсе ночью 26 декабря системами ПВО был сбит украинский беспилотник. К сожалению, в результате падения его обломков трое военнослужащих получили смертельные ранения. Выражаю соболезнования их родным и близким. Окажем семьям всю необходимую помощь».

По мнению советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, инциденты со взрывами на ряде российских аэродромов являются последствиями потери государственной машиной России управляемости внутри своей страны, таких ситуаций дальше будет происходить всё больше.

Также сообщается, что 25 декабря на аэродроме в Мачулищах (Беларусь) загорелся двигатель одного из российских истребителей МиГ-31К, которые способны нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал», сообщает мониторинговая группа по военной активности в Теlegram.

«Мониторинговая группа «Беларуски Гаюн» располагает информацией, что сегодня, 25 декабря, на аэродроме в Мачулищах произошло возгорание двигателя одного из МиГ-31К ВКС РФ», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло на борту с регистрационным номером RF-95194. По утверждению группы, самолёт выведен из строя и не сможет летать в ближайшее время.

Как сообщала Одесса News, 5 декабря на двух аэродромах РФ — под Рязанью и в Энгельсе Саратовской области — произошли взрывы, утром 6 декабря в России заявили об атаке на аэродром в Курске, 8 декабря в центре Севастополя раздался мощный взрыв.

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