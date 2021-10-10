Укрзализныця добавила поезда в Одессу на выходные дни 14-17 октября

Укрзализныця назначила дополнительные поездов ко Дню защитников и защитниц Украины в сторону Одессы.

Как сообщает пресс-служба железнодорожного ведомства, дополнительные поезда будут курсировать с 12 по 18 октября.

«Украинцы будут иметь возможность использовать четыре выходных дня подряд для праздничных путешествий», — говорится в сообщении.

В частности, в одесском направлении назначены такие дополнительные пассажирские составы:

№204/203 Одесса-Киев (из Одессы 12 октября, из Киева — 13 октября)

№268/203 Одесса-Киев (из Одессы 17 октября)

№241/242 Харьков-Одесса (отправление из Харькова 13 и 16 октября, из Одессы — 14 и 17 октября)

№168/167 Львов-Одесса (отправление из Львова и Одессы 17 октября)

№26/25 Одесса-Ивано-Франковск (12 октября из Одессы и 16 октября из Ивано-Франковска)

№136/135 Черновцы-Одесса (из Черновцов 12, 14 и 16 октября, из Одессы 13, 15 и 17 октября).

Как сообщала Одесса News, самым популярным поездом во внутреннем сообщении по количеству перевезённых пассажиров за 5 месяцев 2021 года стал поезд №45/46 Ужгород — Лисичанск.



Фото: Александр Александров/Одесса News

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