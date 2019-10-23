В Одессе ссора по поводу ДТП закончилась поножовщиной

ЧП произошло на одном из регулируемых пешеходных переходов в Суворовском районе Одессы.

Об этом вечером 22 октября сообщил сайт Национальной полиции в Одесской области.

«Водитель мопеда, нарушая ПДД, двигался на красный сигнал светофора, едва не наехав на пешехода. Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Мопедист достал из кармана нож и ударил им 29-летнего одессита в живот, после чего покинул его, а сам уехал», — говорится в полицейском отчёте.

Отмечается, что о происшествии в полицию сообщил врач «скорой», которая прибыла на место по вызову очевидцев. Врачи диагностировали у пострадавшего ранения брюшной полости и грудной клетки. Мужчину сразу же доставили в больницу, где сейчас он находится в тяжёлом состоянии.

«Уже на следующие сутки полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. 29-летний одессит ранее уже привлекался к ответственности за совершение тяжкого преступления», — сообщила полиция.

Правонарушитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.

Следствие продолжается. За причинение потерпевшему тяжких телесных повреждений злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.



Видео: ГУ Нацполиции в Одесской области