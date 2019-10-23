На пожаре в Балтском районе погиб человек

22 октября в 13:58 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с. Карамелюкивка Балтского района Одесской области произошёл пожар в жилом доме.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, пожарные локализовали пожар в 14:30 и в 14:55 ликвидировали на площади 25 м.кв.

Однако во время тушения пожара обнаружен погибший хозяин 1969 г.р.

«Причина пожара, смерти и убыток — устанавливаются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от ГСЧС привлекалась 1 единица пожарной техники и 6 человек личного состава.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области