В бою за Украину погиб житель Одесской области солдат Дмитрий Хлебодаров

30 июня Любашёвская община простилась с 38-летним военным Дмитрием Хлебодаровым, погибшем 21 июня в Донецкой области.

Об этом сообщили на странице громады в Facebook.

Дмитрий был солдатом третьего механизированного отделения третьего механизированного взвода шестой механизированной роты второго механизированного батальона одной из воинских частей ВСУ.

Проститься с военным пришли сотни жителей – родные, односельчане, побратимы, друзья, духовенство и руководство общины.

Одесса News сообщала, что в Одесской области 1 июля Сафьяновская громада попрощалась с 42-летним военным Сергеем Чернобаем, погибшем на фронте вблизи населённого пункта Красногоровка Покровского района Донецкой области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Любашёвская громада/Facebook

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