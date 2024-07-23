Глава Сергеевской общины в Одесщине наживался, восстанавливая разрушенные дома

В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила главу поселкового совета Белгород-Днестровского района, подозреваемого в организации схемы хищения почти 2,4 млн грн, которые государство выделило на ликвидацию последствий российских ракетных обстрелов.

Об этом 22 июля сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

Правоохранители не указывают имени фигуранта, впрочем, по данным СМИ, речь идёт о поселковом голове Сергеевки Анатолии Чередниченко.

Как утверждает следствие, фигурант привлёк к схеме руководителя коммунального предприятия, подконтрольную коммерческую структуру и инженера по технадзору.

«Среди объектов, подвергшихся разрушениям, 9-этажный жилой дом в одном населённом пункте и шесть частных домов – в другом. Стоимость работ по их восстановлению оценили более чем в 11 млн грн», – отмечают в сообщении. В Офисе генерального прокурора уточнили, что речь идёт о жилых домах в посёлках Сергеевка и Чабанское.

«Они завысили объёмы фактически выполненных работ, их стоимость и стоимость использованных строительных материалов, чем увеличили сумму якобы затраченных средств на ремонт домов. В результате таких противоправных действий на счёт подрядчика безосновательно перечислено по актам выполненных работ почти 1,4 млн грн. В дальнейшем деньги были распределены между участниками схемы», – объяснили в ОГП.

Кроме того, главе сельсовета и директору коммунального предприятия инкриминируют растрату и завладение более 1 млн грн бюджетных средств, предназначенных для выплаты заработных плат фиктивным работникам коммунального предприятия. Всего, по данным следствия, таковых было 12.

В СБУ добавили, что в зависимости от участия и роли в преступной схеме действия фигурантов квалифицировали по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 и 5 ст. 191, ч. 3 и 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им через злоупотребление служебным положением);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путём);

ч. 2 и 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Для справки. Ранее Чередниченко был депутатом Одесского областного совета седьмого созыва от «Оппоблока».

Одесса News информировала о задержании 19 июля 2024 года сотрудниками Службы безопасности Украины и Национальной полиции мэра Белгород-Днестровского Одесской области Виталия Граждана в подозрении в том, что он «отжал» у владельцы и пытался продать базу отдыха на побережье Чёрного моря.

Фото: СБУ, Одесская облпрокуратура

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