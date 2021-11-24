Труханов таки внёс 30-миллионный залог

Мэр Одессы Геннадий Труханов вечером 23 ноября внёс 30 миллионов гривен залога, назначенных ему в качестве меры пресечения Высшим антикоррупционным судом.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Одесса News информировала, что 17 ноября коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда оставила залог для мэра Одессы Геннадия Труханова по делу НАБУ таким, как определил следственный судья ВАКС – 30 миллионов гривен. Средства он должен был перечислить в течение 5 рабочих дней.

Дело, открытое НАБУ и САП против Труханова, касается создания и функционирования преступной организации в Одессе. К ней, как считают правоохранители, были вовлечены мэр города Геннадий Труханов, бизнесмен Владимир Галантерник и несколько должностных лиц с работниками частных компаний. Преступная схема заключалась в выводе земельных участков из собственности общины и передаче их под застройку частной компании «Будова». Как отмечала сторона обвинения, Труханов злоупотреблял своим служебным положением мэра и подписывал документы о предоставлении объектов в право собственности.

Так, за 2016-2019 годы община города из-за схемы преступной организации потеряла по меньшей мере шесть земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 миллион гривен. Общий размер причинённого ущерба по результатам экспертизы составляет 689 млн грн.

ВАКС, кроме мэра, избрал залаг, как меру пресечения бенефициару компании «Будова» Дмитрию Димарскому – 59,4 миллиона гривен, директору юридического департамента ОМР Инне Поповской – 26 миллионов гривен, депутату Василию Шкрябаю – 8 миллионов и бывшему прокурору области Жученко – 2,6 миллиона.

2 ноября Министерство внутренних дел объявило в розыск одесского бизнесмена Владимира Галантерника.

3 ноября Апелляционная палата ВАКСа оставила без изменений меру пресечения бывшему председателю депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета Василию Шкрябаю.

4 ноября часть фигурантов дела НАБУ внесла свои залоги.

Все подозреваемые отрицают свою вину.

По данным некоторых СМИ, залог за Труханова внёс олигарх и представитель «Оппозиционного блока» Вадим Новинский.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе событий

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat