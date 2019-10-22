Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе пока не превышает эпидпорог

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Одессе находится на сезонном уровне и не превышает эпидемический порог.

По данным ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», за минувшую неделю ОРВИ и гриппом заболел 3441 одессит, из которых 81,7% составили дети в возрасте до 17-ти лет.

Отмечается, что аакцинация является эффективным методом специфической профилактики гриппа. В Украине в нынешнем эпидсезоне разрешены к применению две вакцины от гриппа — Ваксигрип Тетра (Франция) и Джи Си Флю (Южная Корея). Одесситы могут приобрести вакцину в аптечной сети и сделать прививку в прививочном кабинете своего Центра первичной медико-санитарной помощи или детской поликлиники (для детей).

Также сообщается, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на прошедшей неделе снизилась на 3,1%, по сравнению с предыдущей неделей, и составила 156 случаев, из них 64,1% — дети.

С целью проведения мониторинга питьевой воды в Одессе отобраны 18 проб на санитарно-микробиологические показатели и 5 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствуют нормам.