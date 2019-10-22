Судьба шести украинцев с Bourbon до сих пор неизвестна

На сегодняшний день судьба членов экипажа судна Bourbon Rhode до сих пор неизвестна.

Об этом написала в Facebook Уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

«По состоянию на сегодняшний день не получено никакого официального ответа на мои обращения по актуальной информации в отношении поиска шести граждан Украины, членов экипажа судна Bourbon Rhode. Судьба Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева — неизвестна», — написала Денисова.



В связи с этим омбудсмен обратилась к председателю Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильде Богнер и вице-президенту Международного комитета Красного Креста Жилю Карбонье с просьбой способствовать эффективному поиску пострадавших граждан Украины.

«Родные пострадавших украинских моряков не теряют надежду и ждут информацию о результатах поисков», — добавила Денисова.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой продолжить поиски шести пропавших граждан Украины — членов экипажа Bourbon Rhode.Все они, по данным СМИ, являются жителями Одесской области.

Судно Bourbon Rhode, с 14 членами экипажа, из которых десять — украинцы, затонуло в конце сентября во время шторма в Атлантическом океане. Спасти удалось троих моряков, в том числе двух украинцев.