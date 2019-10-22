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Отец-тренер Василия Ломаченко получил специальный пояс WBC

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Анатолий Ломаченко, отец и тренер чемпиона WBA, WBO и WBC боксёра из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко, получил специальный пояс WBC.

Награду Всемирного боксёрского совета (WBC) Анатолий Ломаченко получил за вклад в развитие бокса. Аручили её украинские боксёры Василий Ломаченко и Александр Усик во время 57-го конгресса организации, который проходит в мексиканском Канкуне.

Как сообщала Одесса News, чемпион WBA, WBO и WBC в лёгком весе Василий Ломаченко делит со своим отцом-тренером свои гонорары 50 на 50. Между тем, Анатолий Ломаченко отказался от гонорара за подготовку своего воспитанника Александра Усика к бою с россиянином Муратом Гассиевым, который состоялся в мае и принёс украинскому боксёру звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте. Анатолий Ломаченко тогда отметил, что делал это “не ради денег, а ради бокса”.

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