Одесский порт включён в новый сервис

С сентября нынешнего года на контейнерный терминал «Бруклин-Киев Порт» Одесского порта начали заходить суда прямого сервиса CMA CGM BSMAR.

Как сообщает пресс-служба администрации Одесского порта, суда нового сервиса вместимостью 2,5 тыс TEU будут курсировать между Чёрным, Средиземным и Мраморным морями. Длительность рейса — 28 дней.

Как заявил перевозчик, суда, курсирующие на этой линии, имеют увеличенные рефрижераторные мощности, поэтому могут перевозить скоропортящиеся грузы.

«Новый сервис работает на линии Одесса-Констанца–Амбарли–Алиага–Пирей–Мальта-Валенсия-Альхесирас-Касабланка. Наш терминал уже обработал два судна нового сервиса. Каждое из них доставило в порт до 1500 контейнеров. Это дополнительные объёмы для терминала, — рассказал директор ООО “Бруклин-Киев Порт” Владимир Пустоваров.

По информации зам. директора по производству Дмитрия Воробьёва, в октябре ожидается перевалка на уровне 25 тыс. Причём планируется обработка как 300-метровых контейнеровозов, погрузка/выгрузка которых составляет 2400-2500 контейнеров, так и фидерных. Так, 16 октября стал под обработку контейнеровоз CMA CGM Volga (2400 контейнеров).

«Включение Одесского порта в ротацию портов нового прямого сервиса BSMAR – это позитивный знак, — считает и.о. начальника администрации Одесского порта Денис Карпов.- Контейнеры — один из основных и перспективных грузов нашего предприятия. Понимая это, наши партнёры — портовые операторы стремятся увеличивать объёмы перевалки контейнеров: повышают качество сервиса, внедряют экологические стандарты, модернизируют перегрузочную технику. А администрация порта со своей стороны создаёт условия для комфортного ведения бизнеса.

Фото: Пресс-служба администрации Одесского порта