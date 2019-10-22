В память о музыканте Эмиле Гилельсе в Одессе открыли музей

21 октября в Одесской детской музыкальной школе № 1 состоялось открытие интерактивного музея, посвящённого выдающемуся музыканту Эмилю Гилельсу.

На открытие уникального музея собралась музыкальная общественность города, пишет официальный сайт города.

«Одесса воспитала большое количество талантливых музыкантов. Наш город прославил пианист Эмиль Гилельс, имя которого в 2020 году будет официально присвоено Детской музыкальной школе № 1. Мы надеемся, что в память о великом музыканте будет проведено ещё много ярких мероприятий»,- сказала директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова.

Как отметила директор Детской музыкальной школы № 1 Марина Русяева, учреждение недавно отпраздновало 96-летие со дня основания. Среди имён, прославивших школу, — выдающийся пианист XX века Эмиль Григорьевич Гилельс, день рождения которого отмечается 19 октября.

Собранные и подготовленные администрацией и творческим коллективом преподавателей материалы для интерактивного музея (исторические документы, фото-, видео- и аудиофайлы) позволяют ярко, образно и содержательно познакомиться с жизнью и творчеством выдающегося музыканта.

Большую помощь в подготовке материалов для музея оказал внук музыканта — Кирилл Гилельс, который прислал поздравительное письмо к открытию музея.

В Детской музыкальной школе № 1 также открыт класс Эмиля Гилельса, где размещена информация о его творчестве.

Гостям торжественной церемонии открытия музея были представлены концерт учащихся и видеозапись выступления Эмиля Гилельса.

Кстати. В 2017 году коллектив школы инициировал присвоение музыкальной школе имени известного музыканта ХХ века Эмиля Гилельса, что было поддержано департаментом культуры и туризма Одесского городского совета и рекомендовано к рассмотрению историко-топонимической комиссией.

Фото: «Одесса»