В Украине вступил в силу закон о дезертирстве

Закон о дезертирстве вступил в силу в Украине.

Он был опубликован в правительственной газете «Голос Украины» 19 октября и вступил в силу на следующий день.

Согласно закону, военные, которые самовольно покинули воинские части и места службы, дезертировали из Вооружённых Сил и других формирований, а также добровольно сдались в плен, исключаются из численности ВСУ.

При этом, в случае вынесения судом оправдательного приговора, предусмотрена процедура восстановления таким военным всех видов обеспечения и соответствующие гарантии социальной защиты.

Ранее Рада приняла закон о военной службе, который разрешил лишать воинских званий дезертиров, а также установила материальную ответственность военных за нанесение ущерба.

Также сообщалось, что в Раде назвали число дезертиров при аннексии Крыма. Более 70% военнослужащих ВСУ, которые находились на полуострове, изменили присяге. Больше всего дезертиров было среди сотрудников МВД.