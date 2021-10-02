Королева шансона выступит в одесских «Садах Победы»

Королева шансона — Ирина Круг — 9 октября представит в Одессе, в «Садах Победы», свою новую программу «Ты сердце и душа».

Зрителей ждёт концерт из самых популярных и искренних песен певицы, находящих отклик в сердцах тысяч людей.

Чувственная, красивая, душевная Ирина Круг, обладательница большого сердца и чарующего тембра голоса, спешит выступить перед своими фанатами и новыми поклонниками! Песни Ирины Круг своей мелодичностью трогают до глубины души, и концерт превращается в искренний разговор с близким и родным человеком, который смог преодолеть все трудности и невзгоды и воплотить свои мечты в жизнь, готов поделиться всем этим со зрителями.

Пронизывающая атмосфера во время концерта позволит не только задуматься и помечтать, но и даст массу ярких и светлых эмоций, которые вырвутся наружу, и вам захочется танцевать. Именно этот искренний фейерверк переживаний ощущаешь на концерте певицы.

Ирина Круг и её золотые хиты , а также новая программа «Ты сердце и душа» не оставят равнодушным ни одного зрителя.

Цена билетов от 790 до 3490 грн. Их можно купить здесь.

Приходите к 19:00.

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