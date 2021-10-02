Бурбон Jim Beam, коньяк «Белый аист»: одесские пограничники точно знают адреса изготовителей

В Одесской области пограничники совместно с полицейскими разоблачили место изготовления контрафактного элитного алкоголя.

Бурбон Jim Beam из штата Кентукки, коньяк «Белый аист», коньяк «Суворовский», другие виды элитного алкоголя изготавливались в частном доме гражданина Украины в селе Кучурганы, что в Одесской области, — сообщила Госпогранслужба.

Отмечается, что пограничники Подольского отряда совместно с полицейскими провели санкционированные обыски в этом доме и обнаружили наркотические вещества, около 200 литров спирта, красители, более 1000 пачек табачных изделий, товары для изготовления контрафактной продукции и около 100 бутылок с маркировкой «Элитного алкоголя».

«В Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст.227 УК Украины «Умышленное введение в обращение (выпуск на рынок Украины) опасной продукции», — говорится в сообщении.

Находки изъяты сотрудниками полиции.

Продолжаются неотложные следственные действия.



Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года сотрудники Госпогранслужбы и Нацполиции на терминалах Одесского морского порта блокировали схему введения в незаконный оборот сигарет, якобы предназначенных для Duty Free, на сумму около 145 миллионов гривен.

Фото и видео: Госпогранслужба

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