Песня воскресенья на Одесса News: Оля Полякова, «Дякую»

В августе состоялся релиз нового клипа Оли Поляковой на песню «Дякую», которую певица посвятила лицам войны: военным, волонтёрам, медикам, работникам ГСЧС.
В ролике можно увидеть защитника Мариуполя Михаила Дианова, зоозащитника Алексея Суровцева и многих других украинских героев.
В своем Instagram артистка добавила, что её новая музыкальная работа «является символом благодарности всем, кто в течение длительной войны ежедневно своим трудом и мужеством приближает победу Украины. Клип на песню «Дякую» объединил большое количество защитников, с которыми я лично знакома, некоторые герои вам знакомы, кого-то вы увидите впервые, и сможете также выразить свои искренние слова благодарности».
Коли закінчиться війна,
Я подзвоню усьому світу,
А потім стану до вікна
І буду довго-довго плакати.
Коли закінчиться війна,
Повернуться додому діти,
І ніч вже буде не страшна,
Як жити далі буду думати.
У той день
З присмаком щастя і горя
Я скажу «дякую».
У той день
На межі радості й болю
Я скажу «дякую».
У той день
Я подивлюсь в чисте небо
І скажу «дякую»!
У той день…
У той день…
Коли закінчиться війна,
Я обійму усіх знайомих,
Бо всі ми стали, як сім’я,
І в нас одна душа на мільйони.
Коли закінчиться війна,
До тебе прикладу долоні,
Розквітне квітами земля,
Коли закінчиться війна!
Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «Мокра» в исполнении Монатика.
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