Песня воскресенья на Одесса News: Оля Полякова, «Дякую»

В августе состоялся релиз нового клипа Оли Поляковой на песню «Дякую», которую певица посвятила лицам войны: военным, волонтёрам, медикам, работникам ГСЧС.

В ролике можно увидеть защитника Мариуполя Михаила Дианова, зоозащитника Алексея Суровцева и многих других украинских героев.

В своем Instagram артистка добавила, что её новая музыкальная работа «является символом благодарности всем, кто в течение длительной войны ежедневно своим трудом и мужеством приближает победу Украины. Клип на песню «Дякую» объединил большое количество защитников, с которыми я лично знакома, некоторые герои вам знакомы, кого-то вы увидите впервые, и сможете также выразить свои искренние слова благодарности».

Коли закінчиться війна,

Я подзвоню усьому світу,

А потім стану до вікна

І буду довго-довго плакати.

Коли закінчиться війна,

Повернуться додому діти,

І ніч вже буде не страшна,

Як жити далі буду думати.

У той день

З присмаком щастя і горя

Я скажу «дякую».

У той день

На межі радості й болю

Я скажу «дякую».

У той день

Я подивлюсь в чисте небо

І скажу «дякую»!

У той день…

У той день…

Коли закінчиться війна,

Я обійму усіх знайомих,

Бо всі ми стали, як сім’я,

І в нас одна душа на мільйони.

Коли закінчиться війна,

До тебе прикладу долоні,

Розквітне квітами земля,

Коли закінчиться війна!

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