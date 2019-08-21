Сногсшибательная Оля Полякова снова в Одессе

В летнем театре Морвокзала в Одессе 24 августа концерт сногсшибательной главной блондинки Украины Оли Поляковой!

Премьера новой концертной программы «Королева ночи» в 20 часов. НЕ пропустите!

Предыдущие шоу певицы «Оля Полякова» и «На бис» имели огромный успех. Артистка трижды собирала аншлаг во Дворце Украина и провела масштабный тур по 63 украинским городам. А на своих телеэкранах концерты поп-звезды посмотрели более 15 миллионов зрителей. Шоу Оли Поляковой транслировалось в онлайн-кинотеатре megogo, а также личной YouTube-канале певицы. Но даже столь грандиозные масштабы не смогли утолить жажду всех поклонников артистки.

А шоу, в свою очередь, было отмечено номинацией «Лучшая творческая концепция мероприятия» (по версии Ukrainian event awards VII 2017) и вошло в Книгу рекордов Украины. Теперь Оля Полякова представит новую программу, созданную с применением высоких технологий и отражает новейшие режиссёрские решения.

Будет ещё больше впечатляющих постановок, невероятных образов и живого юмора.

Отличное настроение и море ярких эмоций обеспечены!

Билеты можно купить здесь.