В России подтвердили смерть Пригожина после экспертиз

Следственный комитет России заявил, что провёл молекулярно-генетические экспертизы и подтвердил гибель главарей «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина во время крушения самолёта в Тверской области.

Об этом сообщил Следком РФ.

«В рамках расследования крушения самолёта в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, вечером 23 августа в Тверской области России разбился частный самолёт, принадлежавший Пригожину, с 10 людьми на борту, в том числе с самим Пригожиным. Аналитики Института изучения войны (ISW) склоняются к мнению, что российский диктатор Владимир Путин отомстил за унижение мятежом и отдал приказ уничтожить руководство ЧВК «Вагнер». Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к крушению самолёта.

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