СБУ поймала на взятке двух чиновников Одесского горсовета

Служба безопасности Украины в Одесской области разоблачила должностных лиц структурного подразделения Одесского горсовета на коррупционных злоупотреблениях — чиновники требовали взятки за выдачу разрешений на размещение временных сооружений малых архитектурных форм (МАФов).

Об этом сообщает на своей странице в Facebook CБУ.

По предварительной версии следствия, чиновники одного из коммунальных предприятий горсовета обкладывали данью одесситов за беспрепятственное размещение временных сооружений на территории города. Сумма зависела от объекта.

В частности, правоохранители задокументировали вымогательство злоумышленниками 1 тысячи долларов США неправомерной выгоды от местного жителя за предоставление разрешительных документов на установление МАФа и задержали на «горячем» двух коммунальщиков после получения всей суммы взятки.

Решается вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрание им меры пресечения.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к такой коррупционной схеме.

Как сообщала Одесса News, согласно исследований компании Info Sapiens совместно с Институтом экономических исследований и политических консультаций по программе Агентства США USAID, Одесса занимает первое место в Украине по уровню коррупции.

Фото: СБУ в Одесской области/Facebook

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