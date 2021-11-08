Одесские производители вина установили на Французском бульваре новый арт-объект

В Одессе на Французском бульваре появилась гигантская виноградная гроздь перед одним из винных магазинов.

Тележку с такой огромной гроздью не мог не заметить фотокор Одесса News.

Как сказали нашему корреспонденту представители магазина, новый арт-объект в рекламных целях установила одна из одесских компаний-производителей вина.

Как сообщала Одесса News, 5 ноября перед входом в музей «Катакомба Кантакузена» появилась новая достопримечательность Одессы – памятник тысячам каменоломов, трудившимся в различные годы на благо города.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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