В Одессе открыли памятник каменоломам

5 ноября перед входом в музей «Катакомба Кантакузена» появилась новая достопримечательность Одессы – памятник тысячам каменоломов, трудившимся в различные годы на благо города.

Как сообщает официальный сайт города, проект реализован по инициативе ОО «Фонд изучения и сохранения наследия Одессы «Память». Скульптор — Александр Коваленко.

скульптура изготовлена из одесского ракушняка и представляет собой двух каменоломов, присевших передохнуть на поднятые из шахты камни после изнурительного труда.

Отмечается, что музей «Катакомба Кантакузена», который является филиалом музея «Подземная Одесса» на Молдаванке,.на улице Бунина, 7 — это старейшая каменоломня Карантинной балки Одессы (первая настенная надпись датируется 1812 годом). По данным специалистов, именно из её камня построен ряд особняков исторического центра города.

«Одесса известна как город, стоящий на катакомбах. В разные годы в каменоломнях Одессы работали тысячи каменоломов. Благодаря их стараниям был отстроен весь старый центр, включая наш знаменитый Оперный театр. А также пригороды и даже каменные дома в близлежащих сёлах. Сегодня мы воздаём историческую справедливость и должную память людям, чьими стараниями добывался камень для строительства Одессы», — рассказал Геннадий Труханов.

Мэр Одессы поблагодарил руководство Фонда, отметив их вклад в сохранение истории Одессы, а также предложил, чтобы посещение одесских музеев катакомб стало одной из форм изучения истории города в рамках школьного предмета «Я — одессит».

Кстати. Одесса со времён своего основания строилась из камня, который добывался в подземных каменоломнях. В 1869 году только зарегистрированных каменоломов насчитывалось 10 384. Добыча камня велась на Слободке, Молдаванке, Бугаёвке, Куяльнике, в приморской части города, Усатово и Нерубайском. Верхняя часть ракушечникового пласта – «дикарь» — бралась для засыпки фундаментов, мощения улиц и дорог. Средняя часть, так называемый пильный камень, использовалась как строительный материал при сооружении жилых и общественных зданий.

В 1892 году газета «Новое время», давая оценку масштабности работ в одесских каменоломнях, писала: «В целой стране нет другого промысла, столь громадного по числу занятых рабочих». Этот великий труд был непрерывно связан с мужеством, терпением, постоянным смертельным риском и лишениями.

После закрытия выработок оставались подземные туннели, которые в дальнейшем использовались одесситами для различных целей. В некоторых из них сегодня работают музеи, где можно познакомиться с историей Одессы.



Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года митрополит Одесский и Измаильский Агафангел освятил памятник святителю Луке Крымскому на территории храма Святителя Луки Крымского и мученицы Валентины, который находится на территории Одесской городской больницы №5.

Фото: «Одесса»

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod